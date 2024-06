Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheitsfahrt; 2. Neuenkirchen, Diebstahl; 3. Schneverdingen, Täuschungsversuch beim Drogenvortest

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in Soltau einen 46-jährigen Soltauer, welcher mit seinem Pkw die Fritz-Reuter-Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Beamten leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

2. Neuenkirchen, Diebstahl

In der Zeit von Freitag- bis Samstagabend gelangten unbekannte Täter in Neuenkirchen, in der Delmser Dorfstraße, auf ein dortiges Grundstück und entwendeten die Palettengabel eines landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts. Die Schadenshöhe wird auf 950,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neuenkirchen unter 05195-933970 zu melden.

3. Schneverdingen, Täuschungsversuch beim Drogenvortest

In der Samstagnacht kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw in der Marktstraße in Schneverdingen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Bei der anschließenden Durchführung eines Urintests versuchte der Betroffene die Beamten mittels Penis-Attrappe und Abgabe einer urinähnlichen Flüssigkeit zu täuschen.

Der Täuschungsversuch wurde durch die geschulten Beamten durchschaut, sodass sich der 21-jährige letztendlich doch einer Blutprobenentnahme unterziehen lassen musste.

Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

4. Munster, Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen Munsteraner, der mit seinem Pkw in Munster unterwegs war. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

5. Rethem, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Radweg der B209, zwischen den Ortschaften Rethem und Stöcken, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 56-jährige Fahrzeugführerin eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen zugezogen hat. Diese kam im Zuge einer Kolonnenfahrt nach links vom Radweg ab und stürzte eine Böschung hinab. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Fahrzeugführerin schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

6. A7/Rastplatz Wolfsgrund, Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Am späten Freitagabend wurde ein Skoda Octavia auf der Autobahn auf dem Parkplatz Wolfsgrund in Fahrtrichtung Hamburg kontrolliert. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers aus Hessen stellten die Beamtinnen Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Dieser Verdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

7. Bad Fallingbostel, Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude

Am Sonnabendvormittag wurde ein Diebstahl von diversen Gegenständen am Bahnhof in Bad Fallingbostel gemeldet. Aufgrund der genauen Täterbeschreibung konnte der Täter im Nahbereich angetroffen und die Gegenstände bei ihm sichergestellt werden. Den 28-jährigen Walsroder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Am Bahnhof wurde zwischenzeitlich festgestellt, dass ein Fenster des aktuell leerstehenden, bzw. als Lager genutzten Gebäudes eingeschlagen war. In dem nun geöffneten Fenster standen Kartons mit Dingen, bei denen der Täter sich bedient hatte. Ermittlungen ergaben, dass der Einbruch in das Gebäude bereits vor einiger Zeit erfolgt sein muss und nicht polizeilich bekannt wurde.

Der Eigentümer konnte erreicht werden und kümmerte sich um eine Sicherung des Gebäudes. Näheres zum Diebesgut ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

