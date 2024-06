Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Schuppen aufgebrochen und Garagentor geöffnet; Soltau: Fahrrad gestohlen; Munster: Mobiltelefon gestohlen; Hodenhagen

Heidekreis (ots)

19.06. - 20.06. / Schuppen aufgebrochen und Garagentor geöffnet Schneverdingen: Bereits in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen öffnete ein unbekannter Täter ein elektrisches Garagentor in der Straße Am Vogelsang in Schneverdingen. Der Täter verschafft sich hierüber Zutritt zu der Garage. Auf einem anderen Grundstück in derselben Straße wurde ebenfalls ein Garagentor geöffnet und ein Fahrradschuppen gewaltsam aufgebrochen. Der Täter verlässt beide Tatorte jedoch ohne Beute.

20.06. / Fahrrad gestohlen

Soltau: Zwischen 15.45 Uhr und 18:15 Uhr wurde von einer Tennisanlage in der Charlottenstraße ein Fahrrad der Marke FOCUS entwendet. Es handelt sich um ein rotes Mountainbike mit weißen Felgen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

20.06. / Mobiltelefon gestohlen

Munster: Ein bislang Unbekannter betrat am Donnerstagnachmittag um 13:30 Uhr einen Friseursalon im Veestherrnweg in Munster. Der Mann hielt der Frau an der Kasse einen Zettel vor und wollte vermutlich um Auskunft bitten. Dabei lenkte er sie von seinem eigentlichen Vorhaben ab. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, fehlte das zuvor neben der Kasse liegende Mobiltelefon.

19.06. - 20.06. / Werkzeuge gestohlen

Hodenhagen / Walsrode: Unbekannte gingen in der Nacht zu Donnerstag einen Firmenwagen in der Straße Hudemühlen-Burg in Hodenhagen an. Die Täter entfernten eine an dem Fahrzeug angebrachte Holzverkleidung und gelangten so in das Fahrzeuginnere des Fahrzeuges. Hieraus entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und flüchteten mitsamt ihrer Beute. Auch in Walsrode in der Moorstraße und in der Dr. Schomerus-Straße, sowie in der Oskar-Wolff-Straße machten sich Unbekannte an Firmenfahrzeugen zu schaffen. Die Täter öffneten in allen drei Fällen gewaltsam die Fenster und erbeuteten Wergzeuge.

