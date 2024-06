POL-WES: Moers - Tödlicher Verkehrsunfall

Wesel (ots) - In der Nacht zum Freitag meldeten gegen 01:10 Uhr Zeugen den Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Hohe Straße. Drei unbekannte Männer hatten dort eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangten dann über das beschädigte Fenster in das Ladenlokal. Im Geschäft versuchten sie die Sicherungen an verschiedenen Mobilfunkgeräten abzureißen. Nachdem die Vernebelungsanlage auslöste, flüchteten die ...

