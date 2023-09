Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag (25.09.2023) 17:00 Uhr und Dienstag (26.09.2023) 06:00 Uhr in ein Schulgebäude in der Straße "Im Sommerfeld" in Hildrizhausen ein. Mit einem großen Stein warfen die Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und verschafften sich mutmaßlich so Zutritt in die Schule. Nachdem die Täter einen Tresor vorfanden, öffneten sie diesen unter Gewalteinwirkung und erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag. Zudem durchsuchten sie sämtliche Schränke im Lehrerzimmer und der Lehrerbücherei, es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07031 41604-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell