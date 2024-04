Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl - Täter gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße. Anschließend betrat sie mehrere Räume im Haus und entwendete dort Gegenstände im Wert von ca. 300 Euro. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

