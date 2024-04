Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall verursacht - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am 18.04.2024 zwischen 6:55 Uhr und 9:42 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen weiteren geparkten, rot-schwarzen PKW auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Oggersheimer Straße. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ca. 1500 Euro Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell