Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 22.09.2023 - 24.09.2023

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzung

In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Diskothek in der Innenstadt zu Körperverletzungen unter Gästen. In der Folge schritt der Sicherheitsdienst ein und es kam zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen wechselseitiger Natur. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

In der Nacht zu Freitag wurde in Räumlichkeiten am Freibad Klein Wangerooge eingebrochen. Vorhandene Stahlzugangstüren wurden aufgebrochen und die Räumlichkeiten wurden betreten. Zudem ist ein dort abgestellter Anhänger betroffen, der als Lager genutzt wird. Nach ersten Feststellungen wurden Alkoholika entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Brände

Freitagvormittag kam es zu einem Brand einer Lagerhalle im Bereich des Bunkers an der Einigungsstraße. Durch das Abflammen von Unkraut im Außenbereich geriet Müll hinter einer Stahltür im Gebäude in Brand. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven abgelöscht. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Sonntag, in den frühen Morgenstunden, kam es zu einem Brand in der Flüchtlichgsunterkunft in der Albrechtstraße. Es entstand kein Personen - oder Gebäudeschaden. Die Ermittlungen dauern an. Weiter Presseauskünfte erteilt die Pressestelle der PI Wilhelmshaven/Friesland am Montag.

Verfolgungsfahrten

In der Nacht zu Sonntag gegen 00:15 Uhr fiel einer Funkstreife auf der Peterstraße ein Pkw auf. Der Fahrzeugführer fuhr offensichtlich absichtlich in Schlangenlinien, um auf sich aufmerksam zu machen. Als er dann kontrolliert werden sollte, gab er Gas und fuhr vor der Polizei weg. Es ergab sich eine Verfolgungsfahrt über mehrere Minuten durch kleine Straßen im Bereich zwischen der Viktoriastraße und der Peterstraße, wobei der Fahrer sehr hohes Risiko einging und so aus dem Sichtbereich der Funkstreifenbesatzung verschwand. Einige Minuten später konnte das Fahrzeug wieder festgestellt werden und wurde dann auch kontrolliert. Der 21-jährige Fahrer gab an, gerade erst das Fahrzeug von einem Bekannten übernommen zu haben. Es schließen sich weitere Ermittlungen an. Ein Strafverfahren wegen eines illegalen Straßenrennen wurde eingeleitet.

Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es am Sonntagmorgen im Bereich Schortens/Sillenstede. Bei der Polizei ging ein Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ein. Das Fahrzeug wurde durch eine Funkstreifenbesatzung des PK Jever zwischen Sengwarden und Sillenstede festgestellt und in Richtung Sillenstede verfolgt, um es zu kontrollieren. In Sillenstede befuhr das verfolgte Fahrzeug mehrere kleine Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei wurde u. a. mehrfach der Sillensteder Friedhof auf einer schmalen Straße umrundet. Dort kam es zu Kollisionen mit der Mauer des Friedhofs und mit Bordsteinen. Obwohl mehrere Reifen nunmehr ohne Luft waren, wurde die Fahrt fortgesetzt. Während der Fahrt mussten mehrere Fußgänger sich durch Sprünge in Sicherheit bringen. Schließlich hielt der Fahrer sein Fahrzeug an und versuchte zu Fuß zu fliehen. Er konnte vor Ort durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Bei dem 32-jährigen wurde ein deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Einen Führerschein besitz der Beschuldigte nicht. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Drogeneinfluss

Samstagabend wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein Fahrzeug auf der Friedrich-Paffrath-Straße kontrolliert. Bei dem 33-jährigen Fahrer des Pkw ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

