POL-HS: Pressebericht vom 02.03.2024.

Übach-Palenberg, Diebstahl

Im Tatzeitraum 29.02.2024, 20:00 Uhr - 01.03.2024, 10:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannter Täter die Kompletträder eines auf einem Firmengelände auf der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten Pkws. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Übach-Palenberg/ Frelenberg, Einbruch in unbewohntes Reihenhaus

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 29.02.2024, 18:00 Uhr - 01.03.2024, 09:45 Uhr, gewaltsam, durch Einschlagen eines Kellerfensters, in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Schildstraße ein und entwendeten aus diesem eine Vielzahl an Werkzeugen. Die Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung und den Ermittlungen betraut.

