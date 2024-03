POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Mittwoch (28. Februar) fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen 12.50 Uhr über die Alte Aachener Straße in Fahrtrichtung Palenberg. Etwa auf Höhe eines Bestattungsunternehmens beobachtete eine Zeugin, wie die Frau beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Wagens beschädigte und einfach weiterfuhr. Die Polizei sucht ...

mehr