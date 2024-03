Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beschädigtes Fahrzeug nach Spiegelunfall gesucht

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Mittwoch (28. Februar) fuhr eine Frau mit ihrem Pkw gegen 12.50 Uhr über die Alte Aachener Straße in Fahrtrichtung Palenberg. Etwa auf Höhe eines Bestattungsunternehmens beobachtete eine Zeugin, wie die Frau beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Wagens beschädigte und einfach weiterfuhr. Die Polizei sucht nun den Halter oder die Halterin des beschädigten geparkten Fahrzeugs. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell