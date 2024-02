POL-HS: Einbruch in Gartenhaus

Waldfeucht (ots) - Am 27. Februar (Dienstag) brach ein bislang Unbekannter gegen 3 Uhr morgens einen Münzautomaten auf. Dieser gehört zu einer SB-Waschanlage, die sich im Industriegebiet in der Raiffeisenstraße befindet. Er entwendete das darin befindliche Münzgeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

