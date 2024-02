POL-HS: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Heinsberg (ots) - Einbrecher brachen am Kirchberg den Eingang der dortigen Kirche auf. An einer weiteren Tür scheiterten die Täter, so dass nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Der Tatzeitraum lag zwischen Montagnachmittag (26. Februar), 17.15 Uhr, und Dienstagmorgen (27. Februar), 07.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

