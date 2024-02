POL-HS: Kabel aus Rohbau gestohlen

Heinsberg (ots) - Zwischen dem 25. Februar (Sonntag), 12 Uhr, und dem 26. Februar (Montag), 10.15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in den an der Apfelstraße gelegenen Lagerraum eines Restaurants ein und entwendeten hieraus fünf leere Bierfässer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

