POL-HS: Diebstahl aus Gaststätte

Wegberg-Rödgen (ots) - Am Samstag (24. Februar) entdeckte ein Zeuge kurz vor 17 Uhr in einem an der Wildenrather Straße angrenzenden Waldgebiet ein totes Reh, welches nach ersten Erkenntnissen von Unbekannten mit einer Schusswaffe erlegt wurde. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr