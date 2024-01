Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240101.1 Kiel

Kreis Plön: Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

Kiel / Kreis Plön (ots)

Der Jahreswechsel verlief aus polizeilicher Sicht erneut einsatz- und arbeitsreich. Insgesamt waren die Beamtinnen und Beamten aus Kiel und dem Kreis Plön in rund 160 Fällen gefordert.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 06 Uhr kam es in Kiel zu 130 Einsätzen, im Jahr zuvor waren es 133. Im Kreis Plön war die Polizei im selben Zeitraum 28 mal eingesetzt, vergangenes Jahr leisteten sie 38 Einsätze.

Kurz vor 01 Uhr meldeten Zeugen, dass in Mettenhof aus einer vierköpfigen Gruppe heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen werden solle. Beamte des 3. Reviers trafen die Gruppe an und konnten den 21 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen und die Waffe sicherstellen. Er leistete bei seiner Festnahme Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Während der Maßnahmen sammelten sich etwa 40 Personen um die Szenerie am Kurt-Schumacher-Platz. Aus dieser Gruppe heraus kam es zu vereinzelten Böllerwürfen in Richtung der Beamten, die daraufhin Pfefferspray einsetzten und Unterstützung anforderten. Nach dem Eintreffen weiterer Kräfte beruhigte sich die Lage. Der Tatverdächtige, dessen freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille ergab, kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Zwei Beamte zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Gegen 22:40 Uhr suchten Preetzer Polizisten einen 60-Jährigen in Lehmkuhlen auf, da dieser sich offenbar in hilfloser Lage befand. Beim Öffnen der Wohnungstür griff er die beiden Polizisten unvermittelt an, konnte aber überwältigt werden. Er kam im Anschluss ins Polizeigewahrsam. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Widerstand kam es kurz vor 01 Uhr in der Straße Lange Reihe in Kiel. Eine 19-Jährige hatte hier Personen mit Flaschen beworfen. Da sie stark alkoholisiert und psychisch auffällig war, forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Die Frau trat nach einem der Rettungssanitäter und verletzte diesen leicht. Ein Amtsarzt verfügte anschließend die Einweisung der Frau in eine Fachklinik.

Im Umfeld einer Diskothek in der Eichhofstraße kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Widerstand mit einer eigentlich unbeteiligten Person. Polizeibeamte waren eingesetzt, um einen Platzverweis durchzusetzen, nachdem ein Gast gegen das Hausrecht verstoßen hatte. Der bis dato Unbeteiligte störte die Maßnahmen und bedrohte die Beamten, so dass er zu Boden gebracht wurde. Hierbei leistete er Widerstand, so dass die Polizisten Pfefferspray gegen ihn einsetzten.

Gegen 01:10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Streifenwagen beteiligt war. Aufgrund eines Einsatzes wollte der Polizeibeamte den Wagen wenden und schaltete hierzu das Blaulicht ein. Während des Wendevorgangs stieß ein von hinten kommender BMW mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Der 33 Jahre alter Beifahrer des BMW kam verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf der Nacht waren Kieler Beamtinnen und Beamte im gesamten Stadtgebiet ohne nennenswerte örtliche Schwerpunkte in sieben Fällen wegen - in der Regel durch Feuerwerkskörper verursachte - Sachbeschädigungen eingesetzt und sorgten in vier Fällen für Ruhe, nachdem Nachbarn sich über Partylärm beschwerten. Sie schrieben elf Anzeigen wegen Körperverletzung und schlichteten in sechs Fällen verbalen Streit zwischen Personen.

Hinzu kommen elf Einsätze wegen Bränden, bei denen es sich zumeist um Mülltonnen handelte. Kurz nach Mitternacht kam es zum Brandausbruch auf einem Balkon einer Wohnung in der Mettenhofer Stockholmstraße. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung verhindert werden. Ob der Brand durch fehlgeleitete Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die 28 Einsätze im Kreis Plön fanden ebenfalls ohne örtliche Schwerpunkte statt und verteilten sich auf das gesamte Kreisgebiet. Herausragende Einsatzlagen gab es nicht.

Die Pressestelle steht heute bis 13 Uhr für Nachfragen zur Verfügung.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell