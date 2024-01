Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Kind von Pkw erfasst und leicht verletzt (01.01.2024)

Konstanz (ots)

In der Silvesternacht gegen 00:35 Uhr wurde in der Straße Am Pfeiferhölze in Konstanz ein 6-jähriges Kind durch einen Pkw erfasst und leicht verletzt. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Opel Zafira in der Straße Am Pfeiferhölzle in Richtung Taborweg. Vor einem Mehrfamilienhaus befand sich ein 6-jähriges Kind mit seiner Mutter im Bereich der Fahrbahn. Auf Anweisung der Mutter rannte der 6-jährige Junge nach dem Entzünden eines Feuerwerkkörpers in Richtung Gehweg, um aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Hierbei lief der Junge gegen die hintere rechte Tür des vorbeifahrenden Pkws, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Junge wurde durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

