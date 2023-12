Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche (31.12.2023)

Rottweil (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es gegen 18.00 Uhr auf der L423 zwischen Rottweil und Berner Feld zu einem Streifvorgang zwischen 2 Pkw. Der 27-jährige Fahrer eines Mazda fuhr in Richtung Rottweil, als ihm ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Es kam zu einem Streifvorgang, bei dem der Außenspiegel des Mazda beschädigt wurde. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem Pkw handelte es sich vermutlich um einen schwarzen SUV der Marke BMW. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann oder das Unfallgeschehen beobachten konnte, wird gebeten sich bei der Polizei in Rottweil unter Telefon 0741 4770 zu melden.

