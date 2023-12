Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, LKrs. RW) Schlägerei in der Festhalle Schenkenzell - Zeugen gesucht (31.12.2023)

Schenkenzell (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Schlägerei, die sich am Samstag gg. 02.45 Uhr in der Festhalle Schenkenzell anlässlich der Vorsilvesterparty ereignet hat. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden mehrere Personen durch einen 30-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau geschlagen. Ein 32-jähriger Mann erlitt eine offene Wunde, außerdem soll die 19-Jährige gewürgt worden sein. Die Ermittlungen vor Ort gestalteten sich aufgrund der unübersichtlichen und aggressiven Lage sehr schwierig. Die Situation konnte erst durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen beruhigt werden. Im Rahmen des Einsatzes kam es auch zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten durch die 19-Jährige, durch den der Beamte leicht verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Schramberg, Tel. 07422 27010, in Verbindung zu setzen.

