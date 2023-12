Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Einbruch in Vereinsgaststätte und Gartenlauben (29.12.2023)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Freitag 23.30 Uhr bis Samstag 01:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Friedinger Str., sowie anliegende Gartenhäuser eingebrochen. Über ein zuvor aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zur Gaststätte und durchsuchten diese. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, in Verbindung zu setzten.

