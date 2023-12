Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 53-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

VS-Villingen (ots)

Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem allein beteiligten Sturz im Bereich des Kreisverkehrs Milanstraße, Wieselsbergstraße und Eckweg leichte Verletzungen zugezogen und musste in eine Klinik gebracht werden. Gegen 19 Uhr fuhr der Mann mit einem Pedelec auf dem Radweg im Bereich des genannten Kreisverkehrs und wollte die Milanstraße auf dem Radüberweg in Richtung eines Schnellimbiss-Restaurants überqueren. Hierbei stürzte der 53-Jährige aus unbekannten Gründen und zog sich eine Verletzung am Becken zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

