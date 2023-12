Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schilterhäusle) Brand eines Kaminholzlagers an einem Wohnhaus führt zu Feuerwehreinsatz

VS-Villingen, Schilterhäusle (ots)

Zu einem Brand eines Kaminholzlagers und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagabend an einem Wohnhaus in der Straße "Im Schilterhäusle" gekommen. Vermutlich hatte ein Unbekannter das in einem Verschlag befindliche Kaminholzlager angesteckt. Ein Anwohner entdeckte gegen 21.50 Uhr den Brand und verständigte die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften anrückenden Wehr hatte der Anwohner den entstehenden Brand gelöscht. An dem Holzlager und einer angrenzenden Metallwand des Unterstandes entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "Im Schilterhäusle" im Bereich der Abzweigung "Vor dem Klosterwald" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell