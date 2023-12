Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) In leerstehendes Gebäude eingebrochen

VS-Villingen (ots)

Bereits im Zeitraum von Sonntag, 17.12., bis Donnerstag, 28.12., sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude nahe dem Friedhof in der Marbacher Straße eingebrochen. Über eine zuvor eingeschlagene Scheibe an einer Terrassentür gelangten die Täter in das Haus. Allerdings befinden sich im Gebäude keinerlei Wertgegenstände, so dass von den Einbrechern nichts entwendet werden konnte. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, ermittelt nun wegen dem Einbruch und nimmt Hinweise entgegen.

