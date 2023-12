Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Mitfahrerin in einem Auto bei Auffahrunfall leicht verletzt

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am Donnerstag, gegen 17 Uhr, auf der Engener Straße im Bereich der Zufahrt zu einem Discounter passiert ist, hat sich eine 23-jährige Mitfahrerin in einem Hyundai leichte Verletzungen zugezogen. Der 18-jährige Fahrer des Hyundais bremste auf der Engener Straße ab, um auf den Parkplatz des Discounters abzubiegen. Eine dem Hyundai folgende 47-jährige Fahrerin eines VW Tiguans reagierte zu spät auf das bremsende Auto und fuhr in das Heck des Hyundais. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die beim Unfall leicht verletzte Mitfahrerin des Hyundais zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

