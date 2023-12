POL-KN: (A81, Tuningen, Lkr. SBK) Warnbaken an Parkplatzeinfahrt beschädigt (29.12.2023)

Singen (ots) - Wie dem Polizeirevier Singen erst nachträglich mitgeteilt wurde, kam es bereits am Mittwoch 27.12.2023 zu einem Einbruch in eine Gartenhütte der Kleingartenanlage "Leimdölle". Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstüre der Gartenlaube mit einem Werkzeug auf und durchsuchten diese. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die ...

mehr