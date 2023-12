Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Einbruch in Gartenhütte (29.12.2023)

Singen (ots)

Wie dem Polizeirevier Singen erst nachträglich mitgeteilt wurde, kam es bereits am Mittwoch 27.12.2023 zu einem Einbruch in eine Gartenhütte der Kleingartenanlage "Leimdölle". Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstüre der Gartenlaube mit einem Werkzeug auf und durchsuchten diese. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell