POL-MTK: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen +++ Schmierereien an Schule +++ Streitigkeiten unter Hausbewohnern eskaliert +++ Einbrecher unterwegs +++ Pfefferspray in Klassensaal versprüht

Hofheim (ots)

1. Mutmaßliche Einbrecher festgenommen,

Bad Soden, Rother Weingartenweg, Sonntag, 03.12.2023, 04:03 Uhr

(ro)In den frühen Sonntagmorgenstunden konnten mutmaßliche Einbrecher im Rother Weingartenweg in Bad Soden von Polizeistreifen festgenommen werden. Bewohner eines Einfamilienhauses wurden durch verdächtige Geräusche wach und konnten bei der Nachschau eine unbekannte männliche Person aus ihrem Wohnhaus wegrennen sehen. Einer der Einbrecher hatte sich zuvor Zutritt zum Wohnbereich verschafft und unter anderem einen Schlüssel für das Fahrzeug der Geschädigten entwendet. Er flüchtete mit mehreren Personen in dem Fahrzeug. Eine anfahrende Streife wurde auf den flüchtigen Jeep aufmerksam und wollte diesen kontrollieren. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der Fahrer des gestohlenen PKWs, sodass ein kontrollierender Polizeibeamter zur Seite springen musste. Nach kurzer Verfolgung konnte der Jeep von einer weiteren Polizeistreife gestoppt werden. Hierbei flüchteten mehrere Personen zu Fuß in den nahegelegenen Kurpark. Ebenfalls wurde ein Polizeihubschrauber zu Fahndungszwecken eingesetzt. Im Rahmen dieser Fahndung wurden zwei Heranwachsende aus Frankfurt festgenommen, die auch für einen weiteren Einbruch in der Straße verantwortlich sein sollen.

Hinweise in der Sache nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Farbschmierereien an Schule,

Eschborn, Dörnweg,

Freitag, 01.12.2023 17:00 bis Samstag, 02.12.2023, 12:30 Uhr

(ro)Am Samstagmorgen wurden von einer Spaziergängerin im Dörnweg verfassungswidrige Symbole und andere Schmierereien an der Fassade der Sporthalle einer Eschborner Schule festgestellt. Die unbekannten Täter hatten an mehreren Stellen zum Teil großflächig die Fassade des Gebäudes verschmiert. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat die Polizei in Eschborn aufgenommen. Diese bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

3. Streitigkeiten unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses eskaliert,

Liederbach am Taunus, Feldstraße,

Sonntag, 03.12.2023, 01:50 Uhr

(ro)In den frühen Sonntagnachtstunden sind in Liederbach Streitigkeiten unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße eskaliert. Die befreundeten Bewohner verbrachten den Abend zusammen und gerieten schließlich in einen Streit, der auch körperlich wurde. Ein 41 Jahre alter Mann soll seinen Bekannten mit einem Messer verletzt haben. Der 41-Jährige meldete dies noch selbst der Polizei. Sein 40-jähriger Nachbar erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde notärztlich versorgt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

4. Einbrecher unterwegs,

Hofheim, Am Kreishaus, Freitag, 01.12.2023, 02:37 Uhr bis 03:00Uhr

(ro)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten unbekannte Täter eine Bar und ein Eiscafe in Hofheim in der Straße "Am Kreishaus" auf. Während die unbekannten Täter die Tür zum Eiscafe vergeblich zu öffnen versuchten, konnten sie die Gaststätte gewaltsam öffnen und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Es konnten mehrere Tausend Euro erbeutet werden. Beide Täter seien etwa 1,70m groß und hätten eine schmale Statur gehabt. Sie hätten Handschuhe getragen und ihr Mobiltelefon als Taschenlampe genutzt. Einer der Täter sei mit einer Winterjacke, einem Kapuzenpullover sowie einer Jogginghose bekleidet gewesen und habe eine Mütze oder Sturmhaube getragen. Er führte eine Umhängetasche mit sich. Sein Komplize habe ebenfalls einen Kapuzenpulli unter der Winterjacke sowie ein Basecap getragen.

Hinweise in der Sache nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Mehrere versuchte Wohnungseinbrüche,

Schwalbach am Taunus, Ringstraße, Freitag, 01.12.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 02.12.20223, 16:15 Uhr

(ro)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Ringstraße in Schwalbach drei Mehrfamilienhäuser von Einbrechern aufgesucht. Die unbekannten Täter versuchten bei mehreren Wohnungen der Mehrparteienhäuser vergeblich die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Aufgrund der dilettantischen Vorgehensweise waren die Täter in keinem Fall erfolgreich und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Pfefferspray in Klassensaal versprüht, Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße, Montag, 04.12.2023, gegen 10:20 Uhr

(ro)Am Montagvormittag kam es in den Containern einer Hofheimer Schule in der Rudolph-Mohr-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Damit zusammenhängend wurde durch einen Tatverdächtigen im Beisein von weiteren Personen die Tür eines Klassensaals geöffnet und wahllos Pfefferspray in den Saal gesprüht. Hierdurch erlitten mehrere Personen Augenreizungen. Es waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Vier Personen konnten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und entlassen werden. Eine Person wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06162) 2079-0 entgegen .

7. Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Kelkheim, B8, Samstag, 02.12.2023, gg. 19:40 Uhr

(ro)Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 8 bei Kelkheim zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Die beiden Unfallbeteiligten waren auf der besagten Bundesstraße in Fahrtrichtung Liederbach unterwegs. Ein 26-jähriger Fahrer eines Golfs übersah das vorausfahrende Fahrzeug und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Ford der 44 Jahre alten Fahrerin ins Schleudern und prallte gegen eine Betontrennwand. Beide Fahrzeugführer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

