PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Farbschmierereien festgenommen +++ Autos nach Wertgegenständen abgecheckt +++ Schadensträchtige Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach Schmierereien,

Kelkheim (Taunus), Bahnstraße, Donnerstag, 30.11.2023, 01:40 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag ist in Kelkheim dank zweier Zeugen ein 48-jähriger Mann festgenommen worden, der zuvor u.a. mehrere Gebäude mit Farbe beschmiert haben soll. Um 01:40 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Bahnstraße auf den 48-Jährigen aufmerksam, da dieser eine Spraydose in der Hand hielt und zudem frische Graffiti in unmittelbarer Nähe zu sehen waren. Der augenscheinliche Sprayer flüchtete zunächst, konnte jedoch von dem 24-Jährigen sowie einem 56 Jahre alten Verwandten im Bereich eines Discounters in der Wilhelm-Dichmann-Straße gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Diese nahm den erheblich alkoholisierten 48-jährigen Tatverdächtigen mit zur Polizeistation, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, die bei ihm aufgefundene Spraydose wurde sichergestellt. Dem 48-Jährigen konnten Farbschmierereien an mehreren Gebäuden sowie Stromkästen in der Bahnstraße, der Hauptstraße und in der Hochstraße zugeordnet werden.

2. Langfinger suchen Wertgegenstände in Autos, Flörsheim am Main, Plattstraße, Riedstraße, Mittwoch, 29.11.2023, 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr

(jn)Unbekannte Langfinger waren am frühen Mittwochabend in Flörsheim unterwegs und hatten bei ihrer Beutetour auf mehrere Pkw abgesehen. Sowohl in der Plattstraße als auch in der Riedstraße wurden geparkte Autos geöffnet, die mehrheitlich nicht abgeschlossen waren. Außer einem Ladekabel und persönlichen Dokumenten wurde derzeitigen Erkenntnissen nach nichts entwendet. Zeugen beschrieben vier Jugendliche mit schwarzen Haaren, dunklen Daunenjacken und einem südländischen Phänotyp, die in mehrere Pkw geleuchtet und überprüft hatten, ob diese verschlossen waren. Das Quartett flüchtete im Anschluss die Plattstraße entlang in Richtung Bahnhof.

Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0. Wenn Sie Personen beobachten, die zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder die Innenräume in Augenschein nehmen, zögern Sie nicht damit, die Polizei zu alarmieren. Wählen Sie die 110 in so einem Fall lieber einmal zu oft als zu wenig.

3. Gehebelt und gescheitert,

Schwalbach am Taunus, Niederdorfstraße, bis Mittwoch, 29.11.2023, 09:55 Uhr

(jn)Am Mittwochmorgen wurden in Schwalbach Hebelspuren an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Gegen 10:00 Uhr wurden Bewohner des in der Niederdorfstraße gelegenen Wohnhauses auf den Schaden aufmerksam und alarmierten die Polizei. Demnach hatten bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen versucht, die Zugangstür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang nicht, sodass die Kriminellen unverrichteter Dinge flüchteten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Schaden an Pkw durch Vandalismus,

Hofheim am Taunus, Lindenstraße, Mittwoch, 29.11.2023, 05:55 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro haben unbekannte Täter am Mittwoch an einem Kia in Hofheim verursacht. Das Fahrzeug parkte zwischen 05:55 Uhr und 14:45 Uhr in der Lindenstraße, als Unbekannte den Pkw an der linken Hintertür augenscheinlich mutwillig beschädigten.

Die Polizei in Hofheim geht von Vandalismus aus und bittet unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 um Hinweise.

5. VW Crafter bei Unfallflucht beschädigt, Schwalbach am Taunus, Sauererlenstraße, bis Mittwoch, 29.11.2023, 17:15 Uhr

(jn)In Schwalbach ist am Mittwoch ein VW Crafter im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Das weiße Fahrzeug parkte in der Sauererlenstraße auf Höhe der Hausnummer 20. Hier abgestellt kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit der Seite des VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Unter anderem riss dabei die Stoßstange des VW ab. Dennoch setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell