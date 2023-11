PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Schwalbacher Schule +++ Verstöße bei Kontrollen festgestellt +++ Audi-SUV-Fahrer nach Unfallflucht in Flörsheim gesucht

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Schule,

Schwalbach am Taunus, Am Weißen Stein, Nacht zum Dienstag, 28.11.2023

(jn)Neben den Kellern mehrerer Mehrfamilienhäuser (Pressemeldung vom 28.11.2023) hatten es Einbrecher in derselben Nacht in Schwalbach auch auf eine Schule abgesehen. Zwischen 18:00 Uhr und 04:00 Uhr morgens verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude an der Anschrift "Am Weißen Stein" und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, der durch das gewaltsame Eindringen und Vorgehen entstand.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Junges Duo entwendet E-Bike,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Dienstag, 28.11.2023, 19:10 Uhr bis 21:30 Uhr

(jn)Am Dienstagabend ist in Hofheim ein schwarzes Pedelec gestohlen worden. Das Fahrrad des Herstellers "Pegasus" im Wert von knapp 2.000 Euro war im Bereich der Rudolf-Mohr-Straße um 19:10 Uhr mit einem Schloss gesichert worden, welches die Diebe später aufbrachen. Um 21:30 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass ihr Velo verschwunden war. Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge, der zwei Jugendliche gesehen hatte, die recht zügig ein schwarzes Fahrrad davontrugen. Näher beschreiben konnte er sie jedoch nicht.

Weitere Hinweise zu der Tat oder dem Rad werden von der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Rudolph-Mohr-Straße, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Dienstag, 28.11.2023, 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr

(jn)Bei Verkehrskontrollen in den Abendstunden des Dienstages haben Polizisten aus Hofheim mehr als ein Dutzend Verstöße festgestellt. Die Beamten nahmen im Rahmen der Kontrollen zwischen 17:00 Uhr und 00:00 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer ins Visier, die im Bereich der Hattersheimer Straße / Rudolph-Mohr-Straße in Hofheim sowie in der Frankfurter Straße in Hattersheim unterwegs waren. Erfreulicherweise stand keiner der Überprüften unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gleichwohl mussten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehr als ein Dutzend Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie gegen das Handynutzungsverbot eingeleitet werden. Zudem fielen mehrere Autofahrer auf, die bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs waren. Diese wurden auf die Gefahren einer falschen Bereifung hingewiesen und entsprechend sensibilisiert.

4. Mit Nissan kollidiert und weitergefahren - Polizei sucht Audi-SUV-Fahrer, Flörsheim am Main, Werner-von-Siemens-Straße, Dienstag, 28.11.2023, 19:25 Uhr

(jn)Ein unbekannter Audi-SUV-Fahrer hat am Dienstagabend in Flörsheim einen Verkehrsunfall verursacht und ist trotz eines erheblichen Sachschadens einfach weitergefahren. Um 19:25 Uhr befuhr der unbekannte Autofahrer die Werner-von-Siemens-Straße in Fahrtrichtung Rheinallee, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Nissan kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Nissan noch mehrere Meter weitergeschoben, wobei sowohl der Nissan als auch der Audi stark beschädigt wurden. Dennoch gab der Unbekannte Gas und flüchtete von der Unfallstelle, indem er auf die Rheinallee in Fahrtrichtung Wickerer Straße abbog. Zeugen beschrieben das flüchtende Fahrzeug als einen dunklen Audi der Q-Klasse mit dem Kennzeichen "GG - ", dessen hintere Beleuchtungseinrichtung nicht funktioniert habe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen schwarzen Q 7 eines älteren Baujahres handelt.

Die Unfallfluchtgruppe der Polizeidirektion Main-Taunus in Hofheim hat nun die Ermittlungen übernommen und erbittet unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 weitere Hinweise.

5. Audi A8 bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Quellenweg, Montag, 27.11.2023, 00:00 Uhr bis Dienstag, 28.11.2023, 09:45 Uhr

(jn)In Hofheim kam es am Anfang dieser Woche zu einer Verkehrsunfallflucht. Den Angaben der Fahrerin eines Audi A8 zufolge, hatte sie ihren Wagen seit der Nacht zum Montag in einer Einfahrt im Quellenweg geparkt. Am Dienstagmorgen fiel der Frau dann auf, dass das Heck des Pkw beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Augenscheinlich war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wohl infolge der glatten Fahrbahn von dieser abgekommen und mit dem Heck des Audi kollidiert. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen. Spuren im Schnee lassen darauf schließen, dass es sich bei dem flüchtigen Kfz um einen Lkw gehandelt haben könnte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell