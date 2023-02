Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrügerische Spendenaufrufe

Mutmaßliche Betrüger versuchten am Donnerstag in Ulm Spenden zu sammeln.

Ulm (ots)

Am Donnerstag fanden mehrere Bewohner im Stadtteil Ulm-Einsingen anonyme Spendenaufrufe in ihren Briefkästen. Die unbekannten Verfasser baten um Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien. Die Spendengelder sollten unter anderem auf ein Bankkonto in Litauen überwiesen werden. In zwei Fällen wurde bei der Polizei bislang Anzeigen wegen des Verdachts eines Betrugsdeliktes erstattet. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Immer wieder stehen betrügerische Spendensammler und Organisationen in den Schlagzeilen. Viele Menschen lassen sich auch dadurch vom Spenden abhalten. Dabei kann schon ein kleiner Geldbetrag viel bewirken, wenn er der richtigen Stelle zu Gute kommt. Doch woran kann jeder gute Spendenorganisationen und Projekte erkennen? Und wie können Spendenwillige sicher gehen, dass ihr Geld letztendlich nicht bei Kriminellen landet? Weitere Hinweise gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

