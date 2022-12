LPI-NDH: Schockanrufe

Mühlhausen (ots) - Am heutigen Vormittag betrat eine Gruppe von unbekannten Tätern einen Paketshop in Mühlhausen. Dort nahmen die Täter widerrechtlich zwei gelagerte Pakete an sich und verließen den Laden. Durch die Mitarbeiter wurde sofort die Polizei informiert. Nach der Sicherung erster Spuren, wurde durch die Beamten ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr