Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Oberspier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am heutigen Morgen auf der Bundesstraße 4 bei Oberspier. Zwei Fahrzeuge beabsichtigen ein drittes Fahrzeug vor sich zu überholen. Dabei stießen die beiden überholenden Fahrzeuge seitlich zusammen, so das eines der Autos von der Straße geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und ein Abschleppdienst musste zum Einsatz kommen. Eine der beteiligten Personen erlitt Verletzungen im Knie- und Nackenbereich und musste ärztlich versorgt werden. Durch den Unfall kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell