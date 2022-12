LPI-NDH: Brennender Lagerschuppen

Mühlhausen (ots) - Am Samstagvormittag wurden Beamte der Mühlhäuser Polizei zu einem Streit in die Wanfrieder Straße gerufen. Ein Umzug hatte dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25jährigen und einem 48jährigen Mann gesorgt. In der Folge hatte sich eine Handgreiflichkeit entwickelt. Die eingesetzten Beamten konnte vor Ort schlichtend auf die Beteiligten einwirken. Eine zuvor erfolgte Beleidigung und eine ...

