Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in Lagerhalle (31.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 12:30 Uhr kam es vermutlich aufgrund einer technischen Ursache zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Donaueschingen mit hohem Sachschaden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang starker Rauch aus der Lagerhalle. Die Feuerwehr konnte zum Brandherd vordringen und den Brand gegen 14:00 Uhr vollständig löschen. Der Brandausbruch wird im Bereich des Batteriefachs eines in der Halle abgestellten 7,5 t Lkw vermutet. Der Brand griff in der Folge auf das Führerhaus des Lkw über, wodurch dieser vollständig zerstört wurde. Durch das Brandgeschehen wurden weitere 5 Lkws sowie 2 Gabelstapler erheblich beschädigt. An der Wellblechfassade, an den Fenstern der Lagerhalle und den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100´000 Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feststellung der genauen Brandursache und Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

