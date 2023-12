Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Kreis Rottweil) Straßenglätte führt zu Unfall mit einer Leichtverletzten (17.12.2023)

Epfendorf (ots)

Auf Straßenglätte einen Unfall verursacht hat eine 23-jährige Autofahrerin am Sonntagabend gegen 19 Uhr bei Epfendorf. Die junge Frau kam mit ihrem Opel von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An ihrem durch den Unfall total beschädigten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell