Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche (17.12.2023)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Samstag, 16.12.2023 gegen 18:20 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Singen. Ein auf Höhe der Hausnummer 23A abgestellter PKW Audi A5 wurde durch einen Streifvorgang im Bereich der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss verließ der mutmaßliche Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (07731-8880) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell