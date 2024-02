Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal und Lambsheim (ots)

Gleich zwei Mal werden der PI Frankenthal, in der Nacht von 03. auf den 04.02. auffällig fahrende PKW's gemeldet, bei welchen sich später herausstellte, dass die jeweiligen Fahrzeugführerinnen alkoholisiert waren. Zunächst teilte ein Verkehrsteilnehmer am 03.02. gegen 21:30 Uhr mit, dass ein PKW in Lambsheim schlangenlienfahrend auf der Maxdorferstraße unterwegs sei. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte bei der 46-jährigen Fahrzeugführerin aus Lambsheim eine Atemalkoholkonzentration 1,36 Promille festgestellt werden. Kurz nach 0 Uhr wird der PI Frankenthal dann ein ebenfalls auffällig fahrender PKW in der Tannenstraße in Frankenthal gemeldet. Hierbei konnte die stark alkoholisierte, 45-jährige Fahrzeugführerin aus Lambsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei erbrachte der durchgeführte Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille.

Gegen beide unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführerinnen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell