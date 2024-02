Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Pkw in Altrip

Altrip (ots)

Am frühen Freitagabend, 02.02.2024, erkannte ein Anwohner der Falkenburgstraße auf seiner Überwachungskamera eine dunkel gekleidete Person, die sich verdächtig an seinem Pkw zu schaffen machte, der vor dem Anwesen geparkt war. Bei genauer Kontrolle musste er feststellen, dass offensichtlich ein Reifen absichtlich beschädigt worden ist, sodass die Luft entwich. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

