Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen in Schifferstadt und Altrip

Schifferstadt / Altrip (ots)

Am 02.02.2024 betrieben Polizeibeamte/innen der Inspektion Schifferstadt zwischen 09:30 Uhr und 15:15 Uhr Kontrollstellen in Schifferstadt, Speyerer Straße und Altrip, Bezirksstraße. Schwerpunkte der Kontrollen waren Verkehrssicherheit und Ablenkung. Es wurden so insgesamt 20 Fahrzeugführer ohne korrekt angelegten Sicherheitsgurt festgestellt (grundsätzlich drohen 30EUR Verwarnungsgeld), acht weitere Kraftfahrzeugführer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ein technisches Gerät - in aller Regel ein Mobiltelefon (Regelsatz: 100EUR Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg).

