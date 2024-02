Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ende einer Faschingsparty

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde ein 32-jähriger der Faschingsveranstaltung in der Halle 101 verwiesen, da er in alkoholisiertem Zustand herumgepöbelt hatte. Jedoch setzte er sein Verhalten vor der Halle fort, weshalb Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei riefen. Dem durch die verständigten Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach, weshalb er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbrachte.

Circa 2 Stunden später wurde die Polizei erneut verständigt, weil ein Begleiter des in polizeilichem Gewahrsam befindlichen Mannes stark alkoholisiert sowohl die Einfahrts-/ als auch die Ausfahrtsschranke des Technik-Museums abgerissen hatte. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 27-Jährige aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten musste schließlich auch er in Gewahrsam genommen werden. Auch er verbrachte die Nacht fortan in polizeilichem Gewahrsam.

