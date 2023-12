Ense - Niederense (ots) - Am 29. Dezember, gegen 01:35 Uhr, brachen unbekannte Täter in den "Edeka" auf der Bahnhofstraße ein. Der Eigentümer des Supermarktes erhielt eine Alarmmeldung auf sein Mobiltelefon. Er informierte umgehend die Polizei und machte sich auf den Weg zum Supermarkt. Als der Eigentümer und die Beamten eintrafen waren die Täter bereits geflüchtet. Die Täter hebelten eine Tür neben dem Haupteingang am Markt auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im ...

mehr