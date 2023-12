Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Büroräume

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. Dezember, 14:30 Uhr und dem 28. Dezember, 14:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma für die Vermietung von Ladungsträgern auf dem Overweg ein. Die Täter hebelten zwei Türen eines Bürotrakts auf. Das Einbruchswerkzeug ließen sie am Tatort zurück. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell