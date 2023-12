POL-SO: BMW beschädigt

Erwitte (ots) - Am gestrigen Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:15 Uhr und 19:10 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Straße Stirper Damm ein. Auf bislang noch unbekannte Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt zur Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Debitkarten und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat derzeit die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

mehr