POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Möhnesee-Ellingsen (ots) - Am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, ereignete sich auf der B 516 in Höhe der Syringer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Warsteinerin war mit ihrem VW in Richtung Haarweg unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und überschlug sich. Die 56-Jährige konnte sich, mit Hilfe ...

mehr