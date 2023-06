Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (01.06.2023) 19.00 Uhr bis Freitag (02.06.2023) 07.45 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge in der Kurt-Schumacher-Straße, im zweistelligen Hausnummernbereich, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzte in den meisten Fällen die Motorhaube. In einem Fall wurde die linke Seite eines Pkws beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt ca. 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell