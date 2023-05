Feuerwehr München

FW-M: Dann steht der Maibaum doch noch (Friedenheim)

Montag, 1. Mai 2023, 11.41 Uhr

Westendstraße

Dank der Hilfe der Feuerwehr konnte ein Maibaumfest in einer Kleingartenanlage doch noch gefeiert werden.

Der Kleingartenverein in der Westendstraße wollte traditionsgemäß einen Maibaum aufstellen. Hierfür gibt es in München allerdings Sicherheitsvorschriften und so muss der Maibaum von einem Kran aufgestellt werden. Kaum hatte der Kranfahrer mit der Arbeit begonnen, kam es zu einem technischen Defekt an seinem Arbeitsgerät und der bereits in der Halterung verankerte Baum lag schon leicht angehoben quer über einer Zuwegung. In der Not riefen die Verantwortlichen vor Ort den Notruf der Feuerwehr.

Die Leitstelle entsendete zur Lagebeurteilung zuerst einen Einsatzleitwagen in die Kleingartenanlage. Der Zugführer machte sich ein Bild von der Zugänglichkeit und den örtlichen Gegebenheiten. Nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen ließ er einen LKW mit Ladekran zur Einsatzstelle kommen. Mit diesem wurde der Maibaum dann kurzerhand aufgerichtet. Eine Drehleiter löste anschließend die Befestigungsschlinge vom Baum und einer leicht verspäteten Maifeier stand somit nichts mehr im Wege. Und somit wieder ein Stück bayerische Tradition im wahrsten Sinne des Wortes "aufrecht" erhalten.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

