Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Bad Sassendorf (ots)

Am 29. Dezember, um 00:35 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Wasserstraße zu sprengen. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und konnte aus dem Fenster beobachten, wie zwei Personen an dem Automaten hantierten. Er informierte sofort die Polizei. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Automat wurde stark beschädigt, jedoch hielt er dem Sprengversuch stand. Daraufhin versuchten die Täter den Automaten, vermutlich mit einem Brecheisen, aufzuhebeln. Letztendlich flüchteten sie ohne Beute. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Zwischen 16-19 Jahre alt, maskiert und schwarz gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

