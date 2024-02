Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Drogenkonsum mit dem Pkw in Mutterstadt unterwegs

Mutterstadt (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle wurde am frühen Sonntagmorgen, 04.02.2024, ein 22-Jähriger aus Mutterstadt mit seinem Pkw kontrolliert. Der junge Mann führte keinerlei Papiere mit sich, dafür roch es aus dem Auto heraus deutlich nach Cannabis. Weil bei dem Mann zudem deutliche Anzeichen für einen entspr. Drogenkonsum erkennbar waren, wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde zudem eine kleine Menge Cannabis sichergestellt. Die zugrundeliegende Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24a StVG hat beim Ersttäter eine Geldbuße in Höhe von 500,- EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot und außerdem zwei Punkte in Flensburg zur Folge, weiterhin wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell