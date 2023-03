Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230316 - 0322 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannter erregt öffentliches Ärgernis

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (15. März 2023) belästigte ein Unbekannter im Bahnhofsviertel eine Passantin. Und es war nicht der erste Fall. Bereits zuvor fiel der Mann wegen seines Verhaltens auf.

Demnach begab es sich so, dass die 52-Jährige gegen 15:15 Uhr zu Fuß in der Rudolfstraße unterwegs war, als der Unbekannte ihr entgegenlief. Er stellte sich dann auf die Straße, griff mit einer Hand in seinen Schritt und zog mehrfach demonstrativ an seinem Geschlechtsteil. Dabei blickte er die Geschädigte gezielt an. Bereits tags zuvor fiel der Passantin dieselbe Person an gleicher Örtlichkeit auf. Auch hier legte er das gezeigte Verhalten an den Tag.

Der Unbekannte wird als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkle Augen, kurze, dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Er trug eine dunkle Mütze, eine dunkelblaue Jeans, eine dunkle Jacke sowie eine blaue Weste über der Jacke. Er hatte insgesamt eine ungepflegte Erscheinung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis zur Tat oder Täter nimmt das 4. Polizeirevier telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 - 10400 entgegen.

