POL-MS: Projektil dringt in Bagger ein - Mordkommission vorsorglich im Einsatz - Mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Nachdem am vergangenen Donnerstag (16.11., 14:50 Uhr) ein Projektil in einen mit einer Person besetzten Bagger am Kiesekampweg eingedrungen ist, haben Ermittler am Mittwochmorgen (22.11.) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Führer des Baggers mit Abbrucharbeiten beschäftigt war, als ein Projektil in das Führerhaus eindrang. Das Projektil durchschlug den Erkenntnissen zufolge die rückseitige Scheibe des Baggers sowie ein innenliegendes Sonnenschutzrollo. Der Baggerfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Projektil stellten die Polizisten sicher.

Bei der Polizei Münster wurde vorsorglich eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Reitz eingerichtet. Die umfangreichen Ermittlungen rückten eine Wohnung sowie zwei mutmaßliche Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Münster erwirkten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss bei den mutmaßlichen Tatverdächtigen. In der Wohnung fanden die Ermittler mehrere Waffen - drei PTB-Waffen, eine CO2-Waffe und eine Armbrust - sowie Betäubungsmittel, unter anderem Marihuana und Amphetamine, im Kilogrammbereich. Ob eine der Waffen für die Tat genutzt worden sein kann, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Die beiden vorläufig festgenommenen 47- und 51-Jährigen äußern sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Medienanfragen beantwortet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

