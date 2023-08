Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zweifache Brandstiftung

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend kam es zu zwei Brandeinsätzen in Detmold. In einem leerstehenden Gebäude in der Adenauerstraße wurde Unrat angezündet. Die Restglut wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Schäden sind durch den Brand nicht entstanden. Etwa 2 Stunden später brannte es in einem Baustellenbereich in der Siegfriedstraße. Hier hatten bislang unbekannte Täter ein Fleece für Asphaltarbeiten angezündet. Durch die Hitzeentwicklung wurden diverse Absperrmaterialien und Holzpaletten beschädigt. Hinweise zu den Brandstiftungen nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter Tel. 05231 6090 entgegen.

